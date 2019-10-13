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Неймар получил травму в товарищеском матче с Нигерией

Неймар получил травму в товарищеском матче с Нигерией
Футбол / Франция 0

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и национальной команды Бразилии Неймар травмировался в товарищеском матче со сборной Нигерии. 27-летний игрок был заменён на 12-й минуте встречи.

Покидая поле, бразилец придерживался за заднюю поверхность левого бедра. Вместо него в игру вступил полузащитник мюнхенской «Баварии» Филиппе Коутиньо.

В нынешнем сезоне Неймар забил 4 мяча в 5 матчах французской Лиги 1. Форвард занимает шестое место в гонке бомбардиров чемпионата.

Матч Бразилия — Нигерия сейчас проходит в Сингапуре на стадионе «Национальный». На перерыв команды ушли при счёте 1:0 в пользу Нигерии. Автором гола стал хавбек «Рейнджерс» Джо Арибо, отличившийся на 35-й минуте после передачи нападающего «Нанта» Моузеса Саймона.

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