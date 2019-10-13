Беларусь — Нидерланды: прямая онлайн-трансляция игры начнётся 13 октября в 19:00
Сегодня, 13 октября, на стадионе «Динамо» в Минске состоится матч 8-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Беларусь — Нидерланды. Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Обслужит матч греческая бригада арбитров во главе с Анастасиосом Сидиропулосом. Ассистентами главного арбитра будут Полихроним Костарас и Лазарос Димитриадис. В роли резервного рефери выступит Аристотелис Диамантопулос.
Сборная Нидерландов набрала 12 очков в 5 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице группы С. Национальная команда Беларуси набрала 4 очка в 6 играх и занимает 4-е место. Соперниками команд по группе С являются сборные Германии, Северной Ирландии и Эстонии.
- 13 октября 2019
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