Адиев: Семёнов давно готов к переходу в топ-клуб, он обязан играть в еврокубках

Бывший старший тренер «Ахмата» Магомед Адиев поделился мнением о защитнике грозненской команды Андрее Семёнове, а также рассказал, чего ожидает от матча отборочного турнира Евро-2020 Кипр — Россия.
«У сборной России появился определённый уровень, он подкрепляется тем, что сборная играет без срывов. Если раньше они у нас были, то сейчас в этом плане всё отлично. Сегодня наша сборная должна выйти на Евро.
Андрей Семёнов — отличный защитник. Глядя на нынешнее турнирное положение «Ахмата», можно выразиться, что он перерос эту команду, но команда ставила в этом году амбициозные задачи. Руководство переподписало всех лидеров, в том числе и Семёнова, подписали Глушакова. Было сделано многое, чтобы клуб претендовал на еврокубки. Если зимой под команду сделают трансферы, то это будет, повторюсь, очень амбициозный проект.
По своему потенциалу Семёнов давно готов к переходу в топ-клуб. Знаю, что к нему проявляли интерес московские клубы. Он игрок уровня сборной и футболист, который обязан играть в еврокубках», — сказал Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 13 октября 2019
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