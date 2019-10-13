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Бразилия не смогла обыграть Нигерию в товарищеском матче

Бразилия не смогла обыграть Нигерию в товарищеском матче
Футбол / Южная Америка 0

В Сингапуре на стадионе «Национальный» состоялся товарищеский матч между национальными командами Бразилии и Нигерии. Финальный свисток зафиксировал ничью со счётом 1:1.

На 12-й минуте бразильцы лишились лидера атаки — поле из-за травмы был вынужден покинуть нападающий Неймар, которого заменил полузащитник Филиппе Коутиньо. До перерыва сборная Нигерии вышла вперёд благодаря голу хавбека Джо Арибо, который отличился с передачи форварда Моузеса Саймона. На 48-й минуте полузащитник Бразилии Каземиро сравнял счёт.

Напомним, в предыдущем товарищеском матче национальная команда Бразилии не сумела обыграть Сенегал. Встреча состоялась в Сингапуре на стадионе «Национальный» 10 октября и завершилась со счётом 1:1.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
13 октября 2019, воскресенье. 15:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 1
Нигерия
0:1 Арибо – 35'   1:1 Каземиро – 48'
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