Бразилия не смогла обыграть Нигерию в товарищеском матче
В Сингапуре на стадионе «Национальный» состоялся товарищеский матч между национальными командами Бразилии и Нигерии. Финальный свисток зафиксировал ничью со счётом 1:1.
На 12-й минуте бразильцы лишились лидера атаки — поле из-за травмы был вынужден покинуть нападающий Неймар, которого заменил полузащитник Филиппе Коутиньо. До перерыва сборная Нигерии вышла вперёд благодаря голу хавбека Джо Арибо, который отличился с передачи форварда Моузеса Саймона. На 48-й минуте полузащитник Бразилии Каземиро сравнял счёт.
Напомним, в предыдущем товарищеском матче национальная команда Бразилии не сумела обыграть Сенегал. Встреча состоялась в Сингапуре на стадионе «Национальный» 10 октября и завершилась со счётом 1:1.
Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
13 октября 2019, воскресенье. 15:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 1
Нигерия
0:1 Арибо – 35' 1:1 Каземиро – 48'
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