Бразилия не смогла обыграть Нигерию в товарищеском матче

В Сингапуре на стадионе «Национальный» состоялся товарищеский матч между национальными командами Бразилии и Нигерии. Финальный свисток зафиксировал ничью со счётом 1:1.

На 12-й минуте бразильцы лишились лидера атаки — поле из-за травмы был вынужден покинуть нападающий Неймар, которого заменил полузащитник Филиппе Коутиньо. До перерыва сборная Нигерии вышла вперёд благодаря голу хавбека Джо Арибо, который отличился с передачи форварда Моузеса Саймона. На 48-й минуте полузащитник Бразилии Каземиро сравнял счёт.

Напомним, в предыдущем товарищеском матче национальная команда Бразилии не сумела обыграть Сенегал. Встреча состоялась в Сингапуре на стадионе «Национальный» 10 октября и завершилась со счётом 1:1.