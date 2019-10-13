Тульский «Арсенал» проиграл «Елгаве» в товарищеском матче

В товарищеском матче тульский «Арсенал» встретился с латвийской «Елгавой». Игра прошла на стадионе УТЦ «Новогорск» в Химках и завершилась победой латвийской команды со счётом 2:1.



Товарищеская встреча проходила без зрителей. Автором единственного гола тульского «Арсенала» стал нападающий Евгений Луценко. На данный момент «Елгава» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Латвии.



Тульский «Арсенал» набрал 14 очков в 12 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на данный момент является московский «Локомотив», набравший 26 очков в 12 матчах. В следующем туре чемпионата России тульский «Арсенал» проведёт домашний матч с «Сочи». Встреча состоится в воскресенье, 20 октября.