Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Тульский «Арсенал» проиграл «Елгаве» в товарищеском матче

Тульский «Арсенал» проиграл «Елгаве» в товарищеском матче
Футбол / РПЛ 0

В товарищеском матче тульский «Арсенал» встретился с латвийской «Елгавой». Игра прошла на стадионе УТЦ «Новогорск» в Химках и завершилась победой латвийской команды со счётом 2:1.

Товарищеская встреча проходила без зрителей. Автором единственного гола тульского «Арсенала» стал нападающий Евгений Луценко. На данный момент «Елгава» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Латвии.

Тульский «Арсенал» набрал 14 очков в 12 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на данный момент является московский «Локомотив», набравший 26 очков в 12 матчах. В следующем туре чемпионата России тульский «Арсенал» проведёт домашний матч с «Сочи». Встреча состоится в воскресенье, 20 октября.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019