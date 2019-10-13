Решение Тедеско возглавить «Спартак» поможет «Шальке-04» сэкономить € 5 млн

Бывший главный тренер «Шальке-04» Доменико Тедеско в ближайшее время возглавит московский «Спартак». Перед заключением соглашения с красно-белыми 34-летний специалист должен был расторгнуть контракт с клубом из Гельзенкирхена.
Как сообщает Bild, это поможет «Шальке-04» сэкономить € 5 млн. Договор с Тедеско был рассчитан до 30 июня 2022 года.
Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что Доменико прилетит в Москву сегодня, 13 октября, чтобы в ближайшие два дня подписать контракт со «Спартаком». Ранее стороны заключили предварительное соглашение.
Тедеско тренировал «Шальке-04» с 2017 по 2019 год. В сезоне-2017/18 команда под его руководством заняла второе место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. 15 марта 2019 года специалист был уволен после поражения в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:7).
- 13 октября 2019
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