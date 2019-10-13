Фернандес и Баринов не сыграют с Кипром

Сборной России в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Кипра не помогут защитник Марио Фернандес и полузащитник Дмитрий Баринов, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Первый пропустит встречу из-за ушиба костей стопы. Второй получил небольшое повреждение в матче со сборной Шотландии, и тренерский штаб российской команды решил им не рисковать.

Видео можно посмотреть в «телеграм-канале» Edim_sport.

Матч между сборными Кипра и России пройдёт на стадионе «ГСП» в Никосии. Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Обслужит матч бригада арбитров из Сербии во главе с Срджаном Йовановичем. Помогать ему будут Урош Стойкович и Милан Михайлович. Резервный рефери — Новак Симович.