Фернандес и Баринов не сыграют с Кипром

Сборной России в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Кипра не помогут защитник Марио Фернандес и полузащитник Дмитрий Баринов, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Первый пропустит встречу из-за ушиба костей стопы. Второй получил небольшое повреждение в матче со сборной Шотландии, и тренерский штаб российской команды решил им не рисковать.
Видео можно посмотреть в «телеграм-канале» Edim_sport.
Матч между сборными Кипра и России пройдёт на стадионе «ГСП» в Никосии. Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Обслужит матч бригада арбитров из Сербии во главе с Срджаном Йовановичем. Помогать ему будут Урош Стойкович и Милан Михайлович. Резервный рефери — Новак Симович.
- 13 октября 2019
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