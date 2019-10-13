Кипр — Россия: составы команд на матч 8-го тура отбора Евро-2020
Тренерские штабы сборных Кипра и России определились со стартовыми составами на матч 8-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020.
Кипр: Панайи, Н. Янну, Меркис, Янну, Захариу, Кириаку, Кусулос, Шполярич, Артиматас, Лаифис, Кости.
Запасные: Христофи, Экономидес, Каро, Маргаса, Минтиккис, Неофитос, Папулис, Питтас, Георгиу, Панайоту, Пардо, Сотириу.
Россия: Гильерме, Петров, Семёнов, Джикия, Кудряшов, Ахметов, Оздоев, Головин, Ионов, Черышев, Дзюба.
Запасные: Лунёв, Джанаев, Бакаев, Игнатьев, Беляев, Кузяев, Соболев, Могилевец, Караваев, Жирков, Комличенко, Чистяков.
Матч между сборными Кипра и России пройдёт на стадионе «ГСП» в Никосии. Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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