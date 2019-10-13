Эрикссон: Фергюсон звонил в 7 утра и угрожал убить, если вызову Руни в сборную

Бывший главный тренер сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон рассказал о реакции экс-наставника «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона на вызов форварда Уэйна Руни на ЧМ-2006 после травмы.
«Самое интересное, что Алекс звонил мне в семь утра или раньше. Он всякий раз был в бешенстве. Он не спрашивал, как у меня дела, а начинал орать. Я думал, он собирается меня прикончить.
Он сказал: «Я тебя убью, тебе конец». Но я представлял сборную Англии и не имел права отступать. Что-то можно говорить, а что-то не стоит. А он твердил: «Не вызывай Руни, потому что я тебя убью».
Я ответил: «Отвали, что с тобой вообще происходит?». А он продолжал кричать. Когда он так заводился, разговаривать не было смысла. Я сказал: «Алекс, я возьму Руни на ЧМ. А теперь – хороших тебе выходных. Пока», – рассказал Эрикссон в интервью The Times.
На чемпионате мира 2006 года Англия дошла до 1/4 финала, где проиграла сборной Португалии (0:0, 1:3 по пенальти). Руни за весь турнир не отметился забитыми мячами.
- 13 октября 2019
-
18:08
-
17:51
-
17:49
-
17:46
-
17:42
-
17:29
-
17:27
-
17:24
-
17:20
-
17:07
-
16:55
-
16:54
-
16:48
-
16:25
-
16:15
-
16:14
-
16:03
-
16:00
-
15:51
-
15:37
-
15:34
-
15:05
-
15:01
-
14:54
-
14:46
-
14:27
-
14:04
-
13:59
-
13:36
-
13:24
-
13:07
-
13:00
-
12:50
-
12:26
-
12:18