Эрикссон: Фергюсон звонил в 7 утра и угрожал убить, если вызову Руни в сборную

Бывший главный тренер сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон рассказал о реакции экс-наставника «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона на вызов форварда Уэйна Руни на ЧМ-2006 после травмы.



«Самое интересное, что Алекс звонил мне в семь утра или раньше. Он всякий раз был в бешенстве. Он не спрашивал, как у меня дела, а начинал орать. Я думал, он собирается меня прикончить.

Он сказал: «Я тебя убью, тебе конец». Но я представлял сборную Англии и не имел права отступать. Что-то можно говорить, а что-то не стоит. А он твердил: «Не вызывай Руни, потому что я тебя убью».

Я ответил: «Отвали, что с тобой вообще происходит?». А он продолжал кричать. Когда он так заводился, разговаривать не было смысла. Я сказал: «Алекс, я возьму Руни на ЧМ. А теперь – хороших тебе выходных. Пока», – рассказал Эрикссон в интервью The Times.



На чемпионате мира 2006 года Англия дошла до 1/4 финала, где проиграла сборной Португалии (0:0, 1:3 по пенальти). Руни за весь турнир не отметился забитыми мячами.