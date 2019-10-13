Санчес получил травму и вернётся из сборной Чили в Милан
Форвард сборной Чили и «Интера» Алексис Санчес в товарищеском матче с командой Колумбии (0:0) получил травму. У игрока диагностировали повреждения сухожилий на левой лодыжке, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Чили.
Ориентировочные сроки восстановления игрока не называются. По решению медицинского штаба форвард досрочно покинул расположение сборной Чили и отправился в Милан, где ему предстоит пройти МРТ-обследование.
30-летний Санчес перешёл в «Интер» из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в трёх матчах итальянской Серии А, забил один гол, а также получил одну красную карточку.
Напомним, контракт игрока с «МЮ» действует до лета 2022 года.
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