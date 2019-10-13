Сантуш отметил работу Шевченко и обилие игроков «Шахтёра» в сборной Украины

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился ожиданиями от матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с командой Украины.
«Будут играть две техничные команды. Стоит отметить работу, которую сделал в сборной Андрей Шевченко, а также большое число игроков «Шахтёра».
Говорить завтра о ничьей неуместно. Две команды будут играть на победу. Точно можно сказать, что игра будет напряжённой. Давайте не забывать и о сборной Сербии, которая имеет ещё несколько матчей. Уже после игры будем говорить о нашем турнирном положении.
Наши игроки должны относиться ответственно ко всем нашим поединкам. Наша задача – выиграть завтра игру. Все игроки сборной Украины в хорошей форме. Особенно выделил бы Ярмоленко. Посмотрим, какой состав выставит на игру Шевченко.
Всегда с радостью посещаю Киев. Мне очень нравится этот город. Сейчас тёплая погода, но в Португалии ещё теплее», – приводит слова Сантуша ua.tribuna.com
- 13 октября 2019
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