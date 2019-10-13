Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев дебютировал за сборную России в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Кипра.

24-летний игрок появился на поле на 38-й минуте. Он заменил Сергея Петрова, который ранее получил повреждение в эпизоде, когда красную карточку получил защитник киприотов Константинос Лайфис. К моменту появления Караваева на поле сборная России обыгрывала киприотов со счётом 2:0.

Матч между сборными Кипра и России проходит на стадионе «ГСП» в Никосии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Обслуживает матч бригада арбитров из Сербии во главе с Срджаном Йовановичем. Помогают ему судьи на линиях Урош Стойкович и Милан Михайлович. Роль резервного рефери исполняет Новак Симович.