В «твиттере» сборной России показали травму Петрова, полученную в матче с Кипром

В «твиттере» сборной России опубликовали фото травмированной ноги защитника Сергея Петрова. Травму он получил в первом тайме матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Кипра.
На 28-й минуте защитник хозяев Константинос Лайфис шипами въехал в ногу Петрову. После фола Петрову потребовалась помощь врачей, тем не менее он смог продолжить игру. Однако на 38-й минуте всё же был заменён на Вячеслава Караваева.
Фото можно посмотреть в «твиттере» сборной России.
Матч между сборными Кипра и России проходит на стадионе «ГСП» в Никосии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Обслуживает матч бригада арбитров из Сербии во главе с Срджаном Йовановичем. Помогают ему судьи на линиях Урош Стойкович и Милан Михайлович. Роль резервного рефери исполняет Новак Симович.
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