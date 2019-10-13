Мамаев забил за «Ростов» в двусторонней встрече с молодёжным составом

Сегодня, 13 октября, «Ростов» провёл двустороннюю встречу с молодёжной командой смешанными составами, сообщается в «твиттере» жёлто-синих. Встреча состояла из двух таймов по 35 минут и проходила на стадионе «Олимп-2».

«Матч завершился со счётом 3:1 в пользу синих. Голы в составе победителей забили Павел Мамаев (он провёл на поле первый тайм), Александр Саплинов и Данила Прошляков. Результативным ударом за жёлтых отметился Евгений Чернов», — говорится в сообщении пресс-службы «Ростова».

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Ростов» занимает 2-е место. В активе подопечных Валерия Карпина 26 очков после 12 туров. Столько же набрал и лидирующий «Локомотив», опережающий жёлто-синих лишь за счёт дополнительных показателей.