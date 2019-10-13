Сборная России обеспечила себе участие на Евро-2020

Сборная России, обыграв на выезде в матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года национальную команду Кипра со счётом 5:0, досрочно квалифицировалась в финальную часть турнира.
Победу гостям принесли результативные удары Дениса Черышева, который оформил дубль, Магомеда Оздоева, Артёма Дзюбы и Александра Головина. Черышев к двум забитым мячам добавил также две результативные передачи, два ассиста и у Дзюбы.
В параллельном матче сборная Шотландии разгромила Сан-Марино со счётом 6:0. У хозяев хет-триком отметился Джон Макгинн. Ещё по мячу забили Лоуренс Шанклэнд, Стюарт Финдлей и Стюарт Армстронг.
Россия, набрав 21 очко, занимает второе место в турнирной таблице группы I. Подопечные Станислава Черчесова на три очка отстают от лидирующей сборной Бельгии.
- 13 октября 2019
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