Передача Промеса помогла Нидерландам обыграть Беларусь в матче отбора Евро-2020

Сборная Нидерландов обыграла национальную команду Беларуси в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со счётом 2:1. Встреча проходила на стадионе «Динамо» в Минске.

Победу гостям принёс дубль Жоржиньо Вейналдума. Ассистировали хавбеку Квинси Промес и Стивен Бергвейн. У хозяев результативный удар на счету Станислава Драгуна. Результативную передачу ему отдал Денис Поляков.

Нидерланды вышли в единоличные лидеры группы C отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. В активе подопечных Рональда Кумана 15 очков после 6 матчей. Беларусь набрала 4 очка и занимает 4-е место. В следующем туре Нидерланды дома сыграют с Северной Ирландией, Беларусь в гостях будет противостоять Германии. Обе встречи состоятся 16 ноября.