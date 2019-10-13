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Передача Промеса помогла Нидерландам обыграть Беларусь в матче отбора Евро-2020

Передача Промеса помогла Нидерландам обыграть Беларусь в матче отбора Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0

Сборная Нидерландов обыграла национальную команду Беларуси в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со счётом 2:1. Встреча проходила на стадионе «Динамо» в Минске.

Победу гостям принёс дубль Жоржиньо Вейналдума. Ассистировали хавбеку Квинси Промес и Стивен Бергвейн. У хозяев результативный удар на счету Станислава Драгуна. Результативную передачу ему отдал Денис Поляков.

Нидерланды вышли в единоличные лидеры группы C отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. В активе подопечных Рональда Кумана 15 очков после 6 матчей. Беларусь набрала 4 очка и занимает 4-е место. В следующем туре Нидерланды дома сыграют с Северной Ирландией, Беларусь в гостях будет противостоять Германии. Обе встречи состоятся 16 ноября.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа C. 8-й тур
13 октября 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Беларусь
Окончен
1 : 2
Нидерланды
0:1 Вейналдум – 32'   0:2 Вейналдум – 41'   1:2 Драгун – 53'
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