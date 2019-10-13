Передача Промеса помогла Нидерландам обыграть Беларусь в матче отбора Евро-2020
Сборная Нидерландов обыграла национальную команду Беларуси в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со счётом 2:1. Встреча проходила на стадионе «Динамо» в Минске.
Победу гостям принёс дубль Жоржиньо Вейналдума. Ассистировали хавбеку Квинси Промес и Стивен Бергвейн. У хозяев результативный удар на счету Станислава Драгуна. Результативную передачу ему отдал Денис Поляков.
Нидерланды вышли в единоличные лидеры группы C отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. В активе подопечных Рональда Кумана 15 очков после 6 матчей. Беларусь набрала 4 очка и занимает 4-е место. В следующем туре Нидерланды дома сыграют с Северной Ирландией, Беларусь в гостях будет противостоять Германии. Обе встречи состоятся 16 ноября.
- 13 октября 2019
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