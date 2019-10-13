Булыкин: в нынешнем состоянии наша сборная способна хорошо сыграть с Бельгией

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал выход национальной команды в финальную часть чемпионата Европы 2020 года, а также отметил, что подопечные Станислава Черчесова способны побороться с Бельгией за 1-е место в отборочной группе.

«Сборная России показала хороший уровень подготовки и хороший уровень реализации. Россия по праву вышла на турнир. Посмотрите на разницу забитых и пропущенных мячей.

У всех команд бывают игры, когда побеждаются гранды и проигрываются матчи аутсайдерам. Это футбол – мы любим его за непредсказуемость. Наши футболисты хорошо настроены и на одном дыхании прошли отборочные игры. Если вспомнить сборную при Капелло, то мы тоже довольно легко прошли отборочный турнир. Не всегда попадаются сильные соперники. Но самое главное, задача выполнена — мы на Евро. Не имеет значения, какое место заняла наша сборная. В нынешнем состоянии наша команда способна сыграть хороший матч с Бельгией.

На Евро мы сможем достичь хорошего результата. Самое главное болеть за наших ребят!» — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Ярославцевым.