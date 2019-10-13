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Сборная России выиграла 7-й матч подряд и повторила рекорд команды Романцева

Сборная России выиграла 7-й матч подряд и повторила рекорд команды Романцева
Футбол / Евро-2020 0

Сборная России выиграла 7 матчей подряд и повторила рекорд команды, которой руководил Олег Романцев.

Серия подопечных Станислава Черчесова началась с разгромной победы над Казахстаном (4:0). После этого последовательно были обыграны Сан-Марино (9:0), Кипр (4:0), Шотландия (2:1), Казахстан (1:0), Шотландия (4:0) и Кипр (5:0). Ранее семь матчей подряд удалось выиграть только сборной под руководством Романцева. Случилось это в 1995 году. Тогда команда в рамках отбора Евро-1996 по два раза обыграла Грецию (3:0 и 2:1), Фарерские острова (3:0 и 5:2), Финляндию (6:0 и 3:1) и один раз Сан-Марино (7:0).

Напомним, сборная России третьей из европейских сборных оформила выход в финальную часть чемпионата Европы.

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