Кокошники болельщиц, баннер сборной и растяжка Дзюбы. Фото победы России

13 октября в Никосии cборная России, обыграв на выезде в матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года национальную команду Кипра со счётом 5:0, досрочно квалифицировалась в финальную часть турнира.



Победу гостям принесли результативные удары Дениса Черышева, который оформил дубль, Магомеда Оздоева, Артёма Дзюбы и Александра Головина. Черышев к двум забитым мячам добавил также две результативные передачи, два ассиста и у Дзюбы.



В параллельном матче сборная Шотландии разгромила Сан-Марино со счётом 6:0. У хозяев хет-триком отметился Джон Макгинн. Ещё по мячу забили Лоуренс Шанклэнд, Стюарт Финдлей и Стюарт Армстронг.



Россия, набрав 21 очко, занимает второе место в турнирной таблице группы I. Подопечные Станислава Черчесова на три очка отстают от лидирующей сборной Бельгии.

Лучшие кадры с матча Россия — Кипр — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов.