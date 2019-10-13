Черчесов — о выходе на Евро: не чувствую величие момента, это будничный эпизод

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о выходе команды в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.

«Абсолютно не чувствую величие момента. Сегодня я главный тренер сборной и просто задачи решаем. Сегодня вышли на Евро. Это будничный эпизод — просто шаг к следующему шагу. Праздновать можно, когда кубок в руках или медали на шее.

Мы перед игрой сказали, что серьёзные задачи без улыбок не решают. Они так и делали — играли в футбол с удовольствием. Что сказал Черышеву, чтобы подачи стали проходить? Он подавал из-за уха как будто. А надо подходить под 45 градусов, чтобы видеть, что происходит. Вот это я и сказал", — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.