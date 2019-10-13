Черчесов: работаем над тем, чтобы невидимая связь с болельщиками не прерывалась
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о победе в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года над национальной командой Кипра (5:0).
«Сегодня мы довольны результатом, игрой, а самое главное мы довольны, что зрители нас посетили. Огромное им спасибо. С первого дня мы говорили, что специально на стадион их не загонишь, если мы им неинтересны. Сейчас интерес есть, и мы работаем над тем, чтобы эта невидимая связь не прерывалась. Мы должны проявлять свои лучшие качества, а болельщики чувствовать нашу энергетику», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Победа над сборной Кипра стала седьмой подряд для национальной команды России. Это повторение её рекорда.
Черчесов: равнодушных в команде нет. И не будет. Ни минуты и ни на секунду
- 13 октября 2019
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