Черчесов: работаем над тем, чтобы невидимая связь с болельщиками не прерывалась

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о победе в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года над национальной командой Кипра (5:0).

«Сегодня мы довольны результатом, игрой, а самое главное мы довольны, что зрители нас посетили. Огромное им спасибо. С первого дня мы говорили, что специально на стадион их не загонишь, если мы им неинтересны. Сейчас интерес есть, и мы работаем над тем, чтобы эта невидимая связь не прерывалась. Мы должны проявлять свои лучшие качества, а болельщики чувствовать нашу энергетику», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Победа над сборной Кипра стала седьмой подряд для национальной команды России. Это повторение её рекорда.