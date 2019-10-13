Бен-Шимон: было странно, что играли на Кипре, но весь стадион болел за Россию

Главный тренер сборной Кипра Ран Бен-Шимон прокомментировал поражение в матче отбора Евро-2020 с национальной командой России (0:5).

«Эту игру нечего анализировать. Россия нас просто наказала — они сильнее, и с этим ничего нельзя сделать. Понимаю, что у вас могут быть вопросы из-за сегодняшней неудачи, но давайте просто сконцентрируемся на следующей игре.

Россия примерно одинаково играет все матчи. Они нас не удивили. Просто они делали свою работу прекрасно. А мы — мы пропустили один гол, второй, потом было удаление. И с планом «Б» уже были вопросы, к сожалению.

Было странно, что мы вроде играли на Кипре, но весь стадион болел за Россию. Просто на Кипре живёт так много русских. Но атмосфера была замечательной. А так — да, что-то похожее было в матче с Грецией", — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.