Кадыров: сборная России подарила миллионам болельщиков большой праздник

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил сборную России с выходом в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года.



«Сборная России по футболу подарила миллионам болельщиков большой праздник. Сегодня в Никосии она нанесла сокрушительное поражение команде Кипра и обеспечила выход на Евро-2020! Два гола на счету Дениса Черышева, также поразили ворота соперника Магомед Оздоев, Артём Дзюба и Александр Головин.



Поздравляю главного тренера Станислава Черчесова, игроков и всех болельщиков! Желаю удачного выступления в финальной части чемпионата Европы! Мы болеем за наш футбол!» — написал Кадыров в «Телеграме».

Победа над сборной Кипра стала седьмой подряд для национальной команды России. Это повторение её рекорда.