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Кадыров: сборная России подарила миллионам болельщиков большой праздник

Кадыров: сборная России подарила миллионам болельщиков большой праздник
Футбол / Евро-2020 0

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил сборную России с выходом в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года.

«Сборная России по футболу подарила миллионам болельщиков большой праздник. Сегодня в Никосии она нанесла сокрушительное поражение команде Кипра и обеспечила выход на Евро-2020! Два гола на счету Дениса Черышева, также поразили ворота соперника Магомед Оздоев, Артём Дзюба и Александр Головин.

Поздравляю главного тренера Станислава Черчесова, игроков и всех болельщиков! Желаю удачного выступления в финальной части чемпионата Европы! Мы болеем за наш футбол!» — написал Кадыров в «Телеграме».

Победа над сборной Кипра стала седьмой подряд для национальной команды России. Это повторение её рекорда.

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