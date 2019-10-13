Уэльс — Хорватия: Влашич открыл счёт на 9-й минуте
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич открыл счёт в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Уэльса и Хорватии.
Хавбек «армейцев» поразил ворота Уэйна Хеннесси на 9-й минуте встречи. Результативную передачу ему отдал Бруно Петкович.
Матч сборных Уэльса и Хорватии проходит на стадионе «Кардифф Сити» в Кардиффе. Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Бьорном Куйперсом. Ему помогают судьи на линиях Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Роль резервного реефри исполняет Пол ван Букель.
В турнирной таблице группы E отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Хорватии занимает 1-е место. В активе команды 13 очков после 6 матчей. Уэльс занимает предпоследнее, 4-е место, набрав 7 очков в 5 встречах.
Уэльс — Хорватия: прогноз Юрия Розанова на матч квалификации Евро-2020
- 13 октября 2019
-
22:49
-
22:45
-
22:45
-
22:40
-
22:36
-
22:31
-
22:29
-
22:26
-
22:23
-
22:17
-
22:11
-
22:11
-
22:07
-
22:06
-
22:04
-
21:59
-
21:57
-
21:53
-
21:49
-
21:43
-
21:37
-
21:37
-
21:35
-
21:31
-
21:26
-
21:24
-
21:18
-
21:01
-
20:57
-
20:54
-
20:43
-
20:43
-
20:38
-
20:17
-
20:16
Партнерский контент