Уэльс — Хорватия: Влашич открыл счёт на 9-й минуте

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич открыл счёт в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Уэльса и Хорватии.

Хавбек «армейцев» поразил ворота Уэйна Хеннесси на 9-й минуте встречи. Результативную передачу ему отдал Бруно Петкович.

Матч сборных Уэльса и Хорватии проходит на стадионе «Кардифф Сити» в Кардиффе. Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Бьорном Куйперсом. Ему помогают судьи на линиях Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Роль резервного реефри исполняет Пол ван Букель.

В турнирной таблице группы E отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Хорватии занимает 1-е место. В активе команды 13 очков после 6 матчей. Уэльс занимает предпоследнее, 4-е место, набрав 7 очков в 5 встречах.