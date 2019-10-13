Видео: сборная Россия после матча с Кипром поблагодарила болельщиков
Сегодня, 13 октября, в Никосии сборная России, обыграв на выезде в матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года национальную команду Кипра со счётом 5:0, досрочно квалифицировалась в финальную часть турнира. После матча игроки вынесли на поле баннер «Играем за вас» и поблагодарили болельщиков за поддержку.
Видео доступно на «Чемпионате».
Победу гостям принесли результативные удары Дениса Черышева, который оформил дубль, Магомеда Оздоева, Артёма Дзюбы и Александра Головина. Черышев к двум забитым мячам добавил также две результативные передачи, два ассиста и у Дзюбы.
Россия, набрав 21 очко, занимает второе место в турнирной таблице группы I. Подопечные Станислава Черчесова на три очка отстают от лидирующей сборной Бельгии.
Дзюба поздравил Россию с выходом сборной на чемпионат Европы
- 13 октября 2019
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