Медведев поздравил сборную России с выходом на чемпионат Европы
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил российскую сборную с выходом в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года.
Россияне досрочно вышли на Евро-2020 после победы над командой Кипра. Поединок в Никосии завершился со счётом 5:0 в пользу команды Станислава Черчесова.
«Кипр — Россия — 0:5! Поздравляю сборную России по футболу с выходом на ЧЕ-2020. Ждём такой же красивой игры в следующем году на чемпионате Европы!» — написал Медведев в «Твиттере».
Россия, набрав 21 очко, занимает второе место в турнирной таблице группы I. Подопечные Станислава Черчесова на три очка отстают от лидирующей сборной Бельгии. Победа над сборной Кипра стала седьмой подряд для национальной команды России. Это повторение её рекорда.
Россия в шестой раз выступит на чемпионате Европы. Вспоминаем пять предыдущих
Матч с голландцами, слова Аршавина про ожидания, исключение Мостового — с Россией на Евро не соскучишься!
- 13 октября 2019
-
22:45
-
22:45
-
22:40
-
22:36
-
22:31
-
22:29
-
22:26
-
22:23
-
22:17
-
22:11
-
22:11
-
22:07
-
22:06
-
22:04
-
21:59
-
21:57
-
21:53
-
21:49
-
21:43
-
21:37
-
21:37
-
21:35
-
21:31
-
21:26
-
21:24
-
21:18
-
21:01
-
20:57
-
20:54
-
20:43
-
20:43
-
20:38
-
20:17
-
20:16
-
19:52
Партнерский контент