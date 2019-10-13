Медведев поздравил сборную России с выходом на чемпионат Европы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил российскую сборную с выходом в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года.



Россияне досрочно вышли на Евро-2020 после победы над командой Кипра. Поединок в Никосии завершился со счётом 5:0 в пользу команды Станислава Черчесова.

«Кипр — Россия — 0:5! Поздравляю сборную России по футболу с выходом на ЧЕ-2020. Ждём такой же красивой игры в следующем году на чемпионате Европы!» — написал Медведев в «Твиттере».

Россия, набрав 21 очко, занимает второе место в турнирной таблице группы I. Подопечные Станислава Черчесова на три очка отстают от лидирующей сборной Бельгии. Победа над сборной Кипра стала седьмой подряд для национальной команды России. Это повторение её рекорда.