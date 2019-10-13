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Федун: спасибо Черчесову за то, что нам такую команду сделал

Федун: спасибо Черчесову за то, что нам такую команду сделал
Футбол / Евро-2020 0

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал выход сборной России в финальную часть чемпионата Европы — 2020. Сегодняшний матч со сборной Кипра завершился со счётом 5:0 в пользу команды Станислава Черчесова.

«Из всех российских сборных это лучшая, которую я видел. Мы всегда тяжело играли с аутсайдерами, а эта команда играет очень уверенно. Спасибо Черчесову за то, что он нам такую команду сделал», — сказал Федун в интервью «РБК-Спорт».

Победа над сборной Кипра стала седьмой подряд для национальной команды России. Это повторение её рекорда. Благодаря этому успеху россияне досрочно отобрались на чемпионат Европы. Россия, набрав 21 очко, занимает второе место в турнирной таблице группы I. Подопечные Станислава Черчесова на три очка отстают от лидирующей сборной Бельгии.

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