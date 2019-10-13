Головин: вся команда думает о победе на Евро-2020, мы готовы к этому

Полузащитник сборной России Александр Головин прокомментировал победу в матче отбора Евро-2020 с Кипром (5:0) и выход в финальную стадию турнира.

«Эмоции только положительные. У нас была задача – выйти на Евро, и она выполнена. Сейчас впереди подготовка к матчу с Бельгией и нам важно выступить хорошо для себя и посмотреть на свой уровень на фоне такой сборной.



Что касается побед над Кипром и Шотландией со счетами 4:0, 5:0, то мы отлично готовились, смотрели их слабые места и готовились к их расположению на поле. Из-за того, что все выполнили работу как нужно, так и произошло.

Конечно, есть внутренняя уверенность, что Бельгии можно навязать борьбу. Тем более мы играем дома. Мы хотим выиграть этот матч, повторюсь, это будет как проверка.

После чемпионата мира уже есть возможность того, что мы можем выиграть чемпионат Европы, без шуток. Об этом думает и вся команда, потому что мы готовы к этому и ментально и игровая подготовка будет соответствующая. В любом случае, когда ты приезжаешь на любой турнир — хочешь его выиграть, а не просто думаешь о выходе из группы и о победе в одном матче", — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.