Боярский: мы завоевали уважение европейцев, у нас особенная сборная

Актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал выход сборной России в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.
«Я считаю, что нашей команде необходимо выиграть у Бельгии, чтобы доказать свою состоятельность как одной из лидирующих европейских сборных. Самое главное — сохранить потенциал, который есть у нас. У нас появилась уникальная возможность собрать вместе таких замечательных игроков.
О победе на Евро говорить рано, но наша команда может претендовать на призовое место, у нас очень интересная комбинационная игра. Мы завоевали уважение европейцев. Нам уже стоит думать о будущем поколении футболистов сборной, чтобы они поддерживали уровень, которого мы сегодня достигли.
Слабых команд уже не осталось. Наши соперники по группе Шотландия и Кипр слабы по сравнению с нами, но в отрыве от нас это сильные команды.
Эту сборную нельзя сравнить со сборной Хиддинка, нынешняя сборная особенная. Её ядро сложилось уже по ходу чемпионата мира и только сейчас крепнет. Сборная Хиддинка скорее является исключением из правил», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Ярославцевым.
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