Дзюба: не понимаю, почему мне дают мяч низом. Испытывают меня, поэтому я седой

Нападающий сборной России Артём Дзюба после матча с Кипром прокомментировал игру национальной команды, в частности то, что подопечные Станислава Черчесова в основном действовали низом.

«Почему команда низом стреляла все 75 минут? Искренне не понимаю. Испытывают меня, поэтому я седой уже, спасибо пацанам. Просто видно же, что я переигрываю наверху, а они стреляют низом. Но так бывает, ничего страшного.

Если я скажу, что не думаю о статусе лучшего бомбардира, то слукавлю. Но меня не трясёт, я бы забил с любых позиций, но отдавал. Бил, бью и буду бить – это не про меня. Если получится, то буду безумно горд, что стану лучшим бомбардиром в истории сборной. Саша Кержаков говорил мне, когда я только начинал в сборной: «Лодыгина обогнал уже?». Я это запомнил. Постараюсь, время есть. Дай бог здоровья.

Очень люблю нашу команду, атмосферу, тренерский штаб. Мы единый кулак. Мы не можем это растерять, мы поймали гармонию с болельщиками, единение. Друг друга уважаем и ценим. Те, кто кричит, что у нас слабая группа, – это от лукавого. Мы выполняем установку, бьёмся. Раньше киприотов мы так уверенно не обыгрывали», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.