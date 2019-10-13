«Чер, это моя территория». Дзюба прогнал Черышева из микст-зоны

После матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Кипра и России в микст-зоне случился забавный эпизод с участием Артёма Дзюбы и Дениса Черышева, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Черышев давал интервью журналистам. В это время Дзюба обратился к партнёру по команде со словами: «Dos goles, dos assist, si simpatico. Ты закончил? Давай, спасибо. А то человек яблоко ест, а вы ему мешаете. Чер, ты всё сказал на поле, а здесь моя территория».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Победа над Кипром стала для сборной России 7-й подряд в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года. Подопечные Станислава Черчесова повторили рекорд 1995 года, когда командой руководил Олег Романцев.