«Чер, это моя территория». Дзюба прогнал Черышева из микст-зоны
После матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Кипра и России в микст-зоне случился забавный эпизод с участием Артёма Дзюбы и Дениса Черышева, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Черышев давал интервью журналистам. В это время Дзюба обратился к партнёру по команде со словами: «Dos goles, dos assist, si simpatico. Ты закончил? Давай, спасибо. А то человек яблоко ест, а вы ему мешаете. Чер, ты всё сказал на поле, а здесь моя территория».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Победа над Кипром стала для сборной России 7-й подряд в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года. Подопечные Станислава Черчесова повторили рекорд 1995 года, когда командой руководил Олег Романцев.
Дзюба: буду благодарен РФС, если будет организован матч с Камбоджей
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