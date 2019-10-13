Дзюба: буду благодарен РФС, если будет организован матч с Камбоджей

Нападающий сборной России Артём Дзюба в шутку предложил РФС организовать матч с Камбоджей, чтобы ему проще было забить рекордное количество голов.
«Я буду благодарен РФС, если будет организован матч с Камбоджей. Я продолжаю на этом настаивать: Камбоджа, Йемен. Если забью туда 31 гол, то будет красиво. Но главное – команда. Если получится, будет здорово.
Почему постоянно отдавал передачи в матче с Кипром? Вот такой я великодушный. Когда у меня рядом Головин, у меня на левой стороне сидит чертёнок и говорит: «Бей сам». Но когда у партнёра позиция выгоднее, надо отдавать. Поэтому я ругался, что я на них качу, а они мне не катят. Но это нормально, в команде хорошая атмосфера. Главное, что победили», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
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