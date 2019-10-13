Дзюба установил рекорд сборной по количеству голов в одном отборочном цикле

Нападающий сборной России Артём Дзюба, отличившийся в матче с командой Кипра (5:0), установил новый рекорд сборной по количеству голов в одном отборочном цикле.



В активе 31-летнего форварда стало 9 голов и 5 ассистов в 8 встречах отборочного раунда чемпионата Европы — 2020. Он на два балла опережает ближайшего преследователя, Мемфиса Депая (сборная Нидерландов). На счету игрока оранжевых 6 забитых мячей и 6 результативных передач в 5 матчах.



Предыдущий рекорд (8 голов) был установлен Дзюбой в квалификации чемпионата Европы — 2016.



Гол Дзюбы в матче с Кипром стал для него 24-м в составе сборной России. В списке лучших бомбардиров национальной команды он уступает только Владимиру Бесчастных (26 голов) и Александру Кержакову (30).

Дзюба может стать лучшим бомбардиром отбора Евро-2020. Какие у него шансы? С кем он конкурирует, какие матчи остались.