Германия, играя в меньшинстве с 14-й минуты, разгромила Эстонию

Сборная Германии разгромила национальную команду Эстонии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча проходила на стадионе «Ле Кок Арена — Лиллекюла» в Таллине и завершилась со счётом 3:0.

Уже на 14-й минуте матча гости остались в меньшинстве. За фол последней надежды с поля был удалён хавбек немецкой сборной Эмре Джан. Несмотря на это, после перерыва гости трижды поразили ворота Сергея Лепметса. В составе победителей забитыми мячами отметились Илкай Гюндоган, оформивший дубль, и Тимо Вернер. Результативные передачи на счету Кая Хаверца, Марко Ройса и того же Гюндогана.

В турнирной таблице группы C отбора Евро-2020 сборная Германии занимает 2-е место. Команда набрала 15 очков. Эстония занимает последнее, 5-е, место. В активе команды 1 очко.