Германия, играя в меньшинстве с 14-й минуты, разгромила Эстонию

Сборная Германии разгромила национальную команду Эстонии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча проходила на стадионе «Ле Кок Арена — Лиллекюла» в Таллине и завершилась со счётом 3:0.
Уже на 14-й минуте матча гости остались в меньшинстве. За фол последней надежды с поля был удалён хавбек немецкой сборной Эмре Джан. Несмотря на это, после перерыва гости трижды поразили ворота Сергея Лепметса. В составе победителей забитыми мячами отметились Илкай Гюндоган, оформивший дубль, и Тимо Вернер. Результативные передачи на счету Кая Хаверца, Марко Ройса и того же Гюндогана.
В турнирной таблице группы C отбора Евро-2020 сборная Германии занимает 2-е место. Команда набрала 15 очков. Эстония занимает последнее, 5-е, место. В активе команды 1 очко.
- 14 октября 2019
-
00:19
- 13 октября 2019
-
23:54
-
23:46
-
23:45
-
23:35
-
23:31
-
23:16
-
23:07
-
23:02
-
22:57
-
22:57
-
22:49
-
22:49
-
22:45
-
22:45
-
22:40
-
22:36
-
22:31
-
22:29
-
22:26
-
22:23
-
22:17
-
22:11
-
22:11
-
22:07
-
22:06
-
22:04
-
21:59
-
21:57
-
21:53
-
21:49
-
21:43
-
21:37
-
21:37
-
21:35