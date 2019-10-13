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Германия, играя в меньшинстве с 14-й минуты, разгромила Эстонию

Германия, играя в меньшинстве с 14-й минуты, разгромила Эстонию
Футбол / Евро-2020 0

Сборная Германии разгромила национальную команду Эстонии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча проходила на стадионе «Ле Кок Арена — Лиллекюла» в Таллине и завершилась со счётом 3:0.

Уже на 14-й минуте матча гости остались в меньшинстве. За фол последней надежды с поля был удалён хавбек немецкой сборной Эмре Джан. Несмотря на это, после перерыва гости трижды поразили ворота Сергея Лепметса. В составе победителей забитыми мячами отметились Илкай Гюндоган, оформивший дубль, и Тимо Вернер. Результативные передачи на счету Кая Хаверца, Марко Ройса и того же Гюндогана.

В турнирной таблице группы C отбора Евро-2020 сборная Германии занимает 2-е место. Команда набрала 15 очков. Эстония занимает последнее, 5-е, место. В активе команды 1 очко.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа C. 8-й тур
13 октября 2019, воскресенье. 21:45 МСК
Эстония
Окончен
0 : 3
Германия
0:1 Гюндоган – 51'   0:2 Гюндоган – 57'   0:3 Вернер – 71'
Удаления: нет / Джан – 14'
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