«Валенсия»: Черышев сыграл решающую роль в выходе сборной России на Евро

Пресс-служба испанской «Валенсии» отметила действия Дениса Черышева в составе сборной России во время матча 8-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Кипра (5:0).
«Денис Черышев находится в фантастической форме. Вингер «Валенсии» провёл потрясающий матч против Кипра и помог России квалифицироваться на Евро-2020. Черышев сыграл решающую роль в этом, он забил два мяча и отдал две голевые передачи. Его имя фигурирует в хрониках СМИ половины мира», — говорится на официальном сайте клуба.
Сборная России, обыграв на выезде в матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года национальную команду Кипра со счётом 5:0, досрочно квалифицировалась в финальную часть турнира. Набрав 21 очко, она занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Станислава Черчесова на три очка отстают от лидирующей сборной Бельгии.
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