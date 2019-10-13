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Гол Влашича помог Хорватии сыграть вничью с Уэльсом в матче отбора Евро-2020

Гол Влашича помог Хорватии сыграть вничью с Уэльсом в матче отбора Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0

Сборные Уэльса и Хорватии сыграли вничью в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча проходила на стадионе «Кардифф Сити» в Кардиффе и завершилась со счётом 1:1.

Счёт в матче был открыт на 9-й минуте. Автором забитого мяча стал полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич. Ассистировал хавбеку «армейцев» Бруно Петкович. Хозяева сравняли счёт на 45+3-й минуте. После передачи Бена Дэвиса ворота Доминика Ливаковича поразил Гарет Бэйл.

В турнирной таблице группы E сборная Хорватии занимает 1-е место. В активе команды 14 очков после 7 матчей. Национальная команда Уэльса занимает предпоследнее, 4-е, место. В 6 матчах валлийцы набрали 8 очков.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа E. 8-й тур
13 октября 2019, воскресенье. 21:45 МСК
Уэльс
Окончен
1 : 1
Хорватия
0:1 Влашич – 9'   1:1 Бэйл – 45+3'
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