Гол Влашича помог Хорватии сыграть вничью с Уэльсом в матче отбора Евро-2020
Сборные Уэльса и Хорватии сыграли вничью в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча проходила на стадионе «Кардифф Сити» в Кардиффе и завершилась со счётом 1:1.
Счёт в матче был открыт на 9-й минуте. Автором забитого мяча стал полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич. Ассистировал хавбеку «армейцев» Бруно Петкович. Хозяева сравняли счёт на 45+3-й минуте. После передачи Бена Дэвиса ворота Доминика Ливаковича поразил Гарет Бэйл.
В турнирной таблице группы E сборная Хорватии занимает 1-е место. В активе команды 14 очков после 7 матчей. Национальная команда Уэльса занимает предпоследнее, 4-е, место. В 6 матчах валлийцы набрали 8 очков.
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