Польша с Крыховяком обыграла Северную Македонию и вышла на Евро-2020
Сборная Польши обыграла национальную команду Северной Македонии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча состоялась на стадионе «Народовы» в Варшаве и завершилась со счётом 2:0.
Забитыми мячами в составе хозяев отметились Пшемыслав Франковский и Аркадиуш Милик. Интересно, что в обоих случаях результативные передачи отдавал Роберт Левандовски. Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк отыграл за поляков полный матч.
В параллельном матче группы G сборная Австрии обыграла национальную команду Словении. Встреча состоялась на стадионе «Стожице» в Любляне и завершилась со счётом 1:0.
Автором единственного забитого мяча в матче стал защитник австрийцев Стефан Пош. Результативная передача на счету Валентина Лацаро.
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа G. 8-й тур
13 октября 2019, воскресенье. 21:45 МСК
Польша
Окончен
2 : 0
Северная Македония
1:0 Франковский – 74' 2:0 Милик – 80'
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