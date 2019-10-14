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Дзюба: Dzyuba Airlines. Летим в Европу вместе

Дзюба: Dzyuba Airlines. Летим в Европу вместе
Футбол / Евро-2020 0

Капитан сборной России Артём Дзюба записал видеообращение к болельщикам после матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Кипром (5:0).

«Дорогие мои болельщики, хочу поздравить вас с выходом нашей сборной на чемпионат Европы. Спасибо вам огромное за ваши смс-ки, за ваши эмоции, за вашу любовь. Я безумно это ценю и честно вам скажу — благодарен вам за все эти матчи, за все эмоции, что вы всегда с нами. Я вас благодарю и надеюсь, что вы поддержите нас в матче с Бельгией. Удачи всем, хорошо отметить выход сборной», — сказал Дзюба в ролике, который опубликовал в своём «инстаграме».

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Артёма Дзюбы.

В следующем посте нападающий написал: «Dzyuba Airlines. Летим в Европу вместе».

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