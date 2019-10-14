Владелец «Торпедо»: Игнашевич спрашивал: что будет, если проиграю 5 туров?

Владелец московского «Торпедо» Роман Авдеев рассказал, при каких обстоятельствах Сергей Игнашевич стал главным тренером команды.



«Когда мы встречались с Игнашевичем, он меня спросил: «Что будет, если проиграю пять туров?». Ответил: «Отнесусь к этому спокойно». Он уточнил: «А если шесть?». Говорю: «Глядя на вас, не думаю, что это случится».



В нашем списке кандидатов было человек восемь. В итоге начали обсуждать портрет тренера. Что он должен быть молодым, амбициозным, разделяющим принципы и историю клуба. Не чужеродное тело. Человеком, в которого мы бы поверили, и который привнёс бы что-то новое. Только его набросали, как кто-то сказал: «Ну тогда надо Игнашевича!».



Больше всего меня поразили его личностные качества. Наши с ним разговоры часто касаются каких-то жизненных принципов, вопросов благотворительности. Его позиция — настоящая, у меня это вызывает уважение. Есть мнение, что футболисты редко мыслят глубоко, но такие стереотипы чаще всего навеяны прессой, это лишь стереотипы», — сказал Авдеев в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

«По поводу РПЛ будем решать в конце сезона». Главные люди в «Торпедо» удивили «Чемпионат» приехал в офис к владельцу клуба Роману Авдееву. Игнашевич тоже присоединился.