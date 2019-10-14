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Билялетдинов: уважаю Гильерме и Фернандеса, но за сборную должны играть россияне

Билялетдинов: уважаю Гильерме и Фернандеса, но за сборную должны играть россияне
Футбол / Евро-2020 0

Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной России Динияр Билялетдинов заявил, что выступает против натурализации игроков для национальной команды.

«Что касается того, стоит ли вернуть в команду к Евро-2020 Акинфеева, то у нас тренер сборной — бывший вратарь. Ему виднее. При этом Гильерме смотрится очень хорошо. И далеко не факт, что он проиграл бы конкуренцию Акинфееву, если бы тот продолжил карьеру в сборной.

Натурализация Гильерме себя оправдала. Хотя, я всё равно не сторонник этого дела. Всё-таки за сборную России должны играть россияне. При всём уважении к Гильерме и Марио Фернандесу, которые, безусловно, принесли огромную пользу", — приводит слова Билялетдинова «Советский спорт».

Напомним, Гильерме выступает за сборную России с 2016 года, Фернандес — с 2017.

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