«Монако»: Головин и Россия на пути к Евро-2020

«Монако» на своём официальном сайте прокомментировал выход сборной России и своего полузащитника Александра Головина в её составе в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года.
«Головин и Россия на пути к Евро-2020. Выиграв со счётом 5:0 на Кипре, сборная Россия оформила путёвку на Евро-2020. Александр Головин забил четвёртый гол в матче. После передачи Дзюбы на 89-й минуте полузащитник „Монако“, не колеблясь, отправил мяч в ворота. В минувший четверг от также забивал в ворота сборной Шотландии. Благодаря очередному успеху россияне забронировали себе место в финальной стадии Евро-2020», — сказано в сообщении «Монако».
Отметим, что в матче с Шотландией Головин отметился забитым мячом и двумя результативными передачами, а во встрече с Кипром — одним голом.
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