Владелец «Торпедо» рассказал, как решился воспитывать 17 приёмных детей

Владелец московского «Торпедо» Роман Авдеев рассказал, как воспитывает 23 детей, 17 из которых приёмные.

«Началось с того, что в одном детском доме меня попросили сделать там кухню. Ответил: «Да, конечно». Потом приехал к ним её посмотреть, а главой детского дома была жена главы местной администрации. К сиротам как к своим детям относились. Ну, я втянулся и спросил: «Можно с детьми поговорю?». Пришли ко мне две девочки — одной 12, другой 14. Чтобы как-то начать разговор, говорю: «Пойдёмте чай пить». Начали мы как-то общаться, и я попросил сахар. А они смотрят на меня и говорят: «Это что?».



Первое, что подумал: «Вот люди — сволочи!». Но оказалось, что всё одновременно проще и сложнее. Никто у них сахар не воровал, и чай они пьют два раза в день. Просто сахар кладут сразу в чайник, и всем разливают сладкий чай, потому что так проще. Детей там не учат элементарным бытовым вещам, как включить чайник, как разогреть ужин и т.д. Вроде простая история, но стала для меня важной точкой, триггером. Окончательно понял, что детский дом — это потогонная система. Ничего там нельзя изменить. Под этим впечатлением потом долго общался с женой. Так в итоге и появились первые усыновлённые дети. Дальше этот процесс продолжился. Но со временем понял, что всех не могу усыновить. Основал благотворительный фонд, где мы по-другому взаимодействуем с детьми.



Живём за городом, у нас три дома на территории. Старшие, слава богу, не со мной живут, приходят к нам — у меня, кстати, уже внук есть. Кто-то учится за границей, все вместе собираемся раз пять в год».

«Закон Димы Яковлева, мягко говоря, спорный. После него конкретные дети лишились семей. Но после этого закона общество и государство задумалось о проблеме. Во время принятия этого закона было 160 тыс. в детских домах, а сейчас 46. Раньше, когда я усыновлял детей, брал их прямо из больницы, где они рождались, а сейчас очередь стоит за малышами», — сказал Авдеев в эксклюзивном интервью «Чемпионату».