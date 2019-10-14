Крыховяк показал эмоции сборной Польши после выхода на Евро-2020. Видео

Полузащитник «Локомотива» и национальной команды Польши Гжегож Крыховяк показал эмоциональное видео празднования после выхода сборной в финальную стадию чемпионата Европы – 2020.

В воскресенье, 13 октября сборная Польши обыграла национальную команду Северной Македонии (2:0) в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года и досрочно гарантировала путевку в финальную часть.

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Пшемыслав Франковский и Аркадиуш Милик. В обоих случаях результативные передачи отдавал Роберт Левандовски. Крыховяк вышел в стартовом составе и провёл на поле весь матч.

Крыховяк в своём «инстаграме» опубликовал видео эмоционального празднования сборной Польши из раздевалки, где игроки поют и танцуют.

Видео можно посмотреть в официальном аккаунте Крыховяка в «Инстаграме»