Берлускони: чтобы привести «Милан» к былому величию, верните клуб мне

Бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони рассказал, что нужно сделать, чтобы вернуть клубу былое величие. Ранее исполнительный директор итальянского клуба Иван Газидис заявил, что без инвестиций компании Elliott Management «Милан» мог оказаться в серии B.

«Есть такие вещи, которые можно произносить только после того, как заходишь в туалет и закрываешь за собой дверь. Если говорить о том, как привести «Милан» к былому величию, то тут все просто и сложно одновременно – вернуть команду Сильвио Берлускони», — приводит слова Берлускони Football Italia.

Напомним, Берлускони владел «Миланом» с 1986 по 2016 год.

После 7 туров чемпионата Италии «Милан» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 9 очков.