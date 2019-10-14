Экс-хавбек «Зенита» Маркизио не исключил возможность начала тренерской карьеры
Бывший полузащитник «Зенита» и «Ювентуса» Клаудио Маркизио ответил на вопрос о возможном начале тренерской карьеры.
Я ничего не исключаю, но на данный момент я не решил, что буду делать», — приводит слова 33-летнего итальянца Football Italia со ссылкой на Daily Mail.
Клаудио Маркизио перешёл в «Зенит» летом 2018 года на правах свободного агента. Из-за травм итальянец провёл за сине-бело-голубых только 15 матчей и забил 2 мяча во всех турнирах. 1 июля этого года российский клуб объявил о расставании с полузащитником. Ранее Маркизио 12 лет защищал цвета «Ювентуса», воспитанником которого является.
На клубном уровне итальянец завоевал 16 трофеев, включая 7 чемпионских титулов Серии A и 4 Кубка Италии.
Экс-футболист «Зенита» и «Ювентуса» Маркизио объявил о завершении карьеры
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