Караваев: ещё мальчишкой я мечтал сыграть за сборную России
Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился эмоциями от дебюта за сборную России в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Кипра (5:0).
«Для меня это непередаваемые чувства — сыграть за свою Родину, за свою страну. Ещё мальчишкой я об этом мечтал, и вот наконец-то удалось это реализовать. Эмоции великолепные», — приводят слова Караваева «Известия».
24-летний игрок появился на поле на 38-й минуте. Он заменил Сергея Петрова, который ранее получил повреждение в эпизоде, когда красную карточку получил защитник киприотов Константинос Лайфис. К моменту появления Караваева на поле сборная России обыгрывала киприотов со счётом 2:0.
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