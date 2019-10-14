Мёнье — о матче с Казахстаном: победы не всегда должны быть красивыми

Защитник сборной Бельгии Тома Мёнье дал комментарий после победы в матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Казахстаном (2:0). Встреча проходила на стадионе «Астана-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 2:0.

«Это был тяжёлый матч против физически сильной команды. Шотландия здесь проиграла, а Россия дома вырвала победу на последних минутах, поэтому мы знали, что это будет трудный матч. Победы не всегда должны быть красивыми, это был просто хороший матч.

Я забиваю не слишком часто, поэтому каждый гол приятен. Я получил хороший пас от Азара и вышел один на один с вратарём. Забить было очень приятно», — приводит слова Мёнье пресс-служба УЕФА.

Бельгийцы одержали восьмую победу в восьми матчах отбора Евро-2020. Отрыв команды Роберто Мартинеса от сборной России в турнирной таблице группы I составляет три очка.