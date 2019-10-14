«Реал» намерен купить Руиса у «Наполи» в зимнее трансферное окно

Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис может в зимнее трансферное вернуться на родину в Испанию.

Как сообщает Marca, 23-летний футболист стал целью мадридского «Реала» на следующее зимнее трансферное окно. Ранее испанский клуб предпринимал попытку приобрести хавбека, однако неаполитанцы отказались отпустить Руиса в Мадрид за € 45 млн. Интерес к футболисту также проявляют «Барселона» и «Ювентус».

Отмечается, что вероятность сделки невысока, учитывая напряженные отношения между клубами, ещё больше обострившиеся после срыва перехода Хамеса Родригеса в «Наполи» минувшим летом.

Руис является воспитанником «Бетиса», цвета которого защищал с 2014 по 2018 год. Затем хавбека в летнее межсезонье приобрёл «Наполи». Сумма трансфера составила € 30 млн.