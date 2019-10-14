«Барселона» предложит Фати новый контракт с отступными € 100 млн

«Барселона» предложит новый долгосрочный контракт Ансу Фати, чтобы увеличить его отступные до € 100 млн, сообщает El Mundo Deportivo.

Предполагается, что 16-летний Фати в текущем сезоне будет выступать за основную команду «Барселоны». Тинейджер был вызван в главную команду после травм ряда игроков, включая Лионеля Месси. Но теперь главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде планирует использовать его по ходу сезона, чтобы Фати лучше интегрировался в команду.

Полузащитник был уже вызван в юношескую сборную Испании. В составе «Барселоны» он забил два мяча. Первый гол и результативную передачу Фати записал на свой счёт в дебютном матче с «Валенсией» (5:2).

Фати является уроженцем Гвинеи-Бисау, бывшей португальской колонии, получившей независимость в 1973 году. Недавно игрок получил испанское гражданство, однако его отец заявил, что мечтает видеть сына в составе сборной Португалии.