Главный тренер сборной Болгарии: у нас нет проблем с расизмом, как в Англии

Главный тренер сборной Болгарии Красимир Балаков перед матчем квалификации Евро-2020 со сборной Англии прокомментировал опасения гостей в связи с возможными проявлениями расизма. Ранее капитан англичан Гарри Кейн не исключил, что футболисты английской сборной покинут поле в случаях проявления расизма.
«В чемпионате Болгарии выступают представители различных этнических групп и рас. Не думаю, что для нас эта проблема настолько актуальна, как, к примеру, для Англии.
Речь о том, что в Болгарии у нас нет подобных проблем и инцидентов, как в Англии. У нас нет проблем с расизмом. В то же время я не считаю происходящее в Англии чем-то удивительным, ведь мы говорим о большой стране с представителями разных национальностей.
В Болгарии таких проблем у нас нет. Я могу вас заверить в этом», — приводит слова Балакова BBC.
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